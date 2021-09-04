Прокляття нічиїх: Україна втратила перемогу над Францією у відборі на ЧС-2022 – відео

У суботу, 4 вересня, збірна України з футболу під керівництвом нового тренера Олександр Петракова зіграла матч відбору на чемпіонат світу з Францією. Гра на НСК "Олімпійський" завершилася бойовою нічиєю.

Україна – Франція 1:1

Голи: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51

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Збірна України продовжує свою битву за право поїхати в Катар. Поки-що результати досить мирні – чотири нічиї в чотирьох матчах. Перше місце, мабуть, нам вже не світить, а за друге буде жорстока боротьба.

В першому матчі між командами була зафіксована нічия 1:1 – на гол Грізманна відповів Сидорчук. Проте в пам'яті не цей поєдинок, який відбувся ще перед Євро-2020, а недавній – кілька днів тому українці в нервовому матчі не змогли переграти Казахстан (2:2).

Але й підопічні Дешама не змогли взяти три очки з боснійцями – ті ж трендові для нашої групи 1:1.

Шапаренко – герой першого тайму

На 2-й хвилині відбулася перша атака збірної України і вже було небезпечно. Циганков віддав в штрафну Яремчуку, але той не зміг обробити передачу.

Франція відповіла через 10 хвилин, коли Погба головою пробив у ворота після кутового – Пятов впевнено зафіксував на лінії.

У середині першого тайму Мартіаль скинув м'яч Грізманну головою на вхід в лівий фланг штрафної, але Антуан пробив в сторону від дальньої штанги. За мить Ярмоленко намагався п'ятою скинути дальню стійку – задум вдався, однак його не зрозумів Циганков, якого не було на позиції.

На 35-й хвилині Україна стоврила неймовірний момент. Після навісу з кутового м'яч потрапив до Ярмоленка, який одразу вистрілив по воротах, голкіпер парирував, а на добиванні Забарний спрямував м'яч над поперечиною.

На цьому українці не зупинилися – Ярмоленко головою продовжував закид на лівий фланг штрафної зі стандарту, але відправив м'яч у руки Уго Льорісу.

Під завісу першого тайму Марсьяль отримав майстерну діагональну передачу від Погба та вийшов віч-на-віч із голкіпером – Пятов неймовірним чином вртяувв ворота нашої команди!

Здавалося б, що більше моментів у першій 45-хвилинці не буде, але тут українці шокували гостей з Франції. Після відскоку від захисника м'яч потрапив до Шапаренка, який потужним ударом з лінії штрафного майданчика спрямував шкіряного точнісінько у ліву дев'ятку.

Це дебютний гол Шапаренка за національну збірну України.

Відео голу Шапаренка

Французи перевернули гру у другому таймі

Вже на старті другого тайму рахунок став рівним. Подачу з правого флангу від Комана Рабйо в зоні перед воротарським майданчиком скинув на Марсьяля на правий фланг, а Антоні пробив Пятова, нехай Андрій і намагався відбити.

Відео голу Марсьяля

На 58-й хвилині українці вирвались у надзвичайно швидку контратаку і Циганков готувався загострити неподалік штрафного суперника, але оборонець в останній момент зумів вибити м'яч.

Через 20 хвилин французи ледь не вийшли вперед, але стійка врятувала Україну. Бензема виграв м'яч у центрі штрафного для Діабі, після чого Мусса пішов зміщуватися в лівий бік, але пробив у каркас воріт.

Як підсумок, Україна зіграла свій 5 матч з 5-ти у відборі на ЧС-2022 внічию. Підопічні Олександра Петракова посідають 3 сходинку, розділивши з Фінляндією 5 очок. Але у фінів ще 2 гри у запасі.

Схоже, що далі Україна буде боротися за друге місце. Там команди продовжують боротьбу на другому етапі (плей-офф раунд).

Україна – Франція: відеоогляд