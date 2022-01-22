Україна фінішувала 11-ю в останній естафетній гонці перед Олімпіадою-2022

В італійському Ангольці триває сьомий етап Кубку світу з біатлону. У передостанній змагальний день відбулася жіноча естафета.

Незрозуміла ситуація перед стартом

У п'ятницю, 21 січня, оголосили склад на жіночу естафету Антгольці. Команда України мала стартувати у жіночій естафеті у складі Валентини Семеренко, Дар'ї Блашко, Юлії Джими та Олена Білосюк.

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Проте зранку 22 січня з'явилася інформація про те, що замість Джими на старт вийде Анастасія Меркушина.

Та вже перед самим початком естафети повідомили, що на старт зможе вийти Юлія. На третьому етапі Україну все ж таки представила Анастасія.

На першому етапі стартувала Валентина Семеренко. Першу стрільбу українка розпочала досить впевнено, проте останні дві мішені закрила завдяки трьом додатковим патронам.

На другому рубежі українка закрила п'ять з п'яти. Та на дистанції Валентина дещо програвала своїм суперницям. У підсумку вона передала естафету на 12- й позиції, відставання від першого місця складало 38 секунд.

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Далі на дистанцію вийшла Дар'я Блашко. На "лежці" українці знадобився один додатковий патрон. Після виходу з вогневого рубежу їй вдалося покращити свою позицію. Українка піднялася на 10 сходинку.

На рубежі біатлоністок супроводжував шалений вітер, що неабияк ускладнило роботу багатьом спортсменкам. На щастя, Блашко припустилася лише однієї хиби.

Дар'я передала 13-ю естафету Анастасії Меркушиній.

Штрафне коло Меркушиної

На першій стрільбі українка просто "відкулеметила" всі п'ять мішеней. Завдяки чистій стрільбі Меркушиній знову вдалося покращити позицію команди. Після виходу з рубежу Анастасія замкнула топ-10.

Друга стрільба стала провальною для українки. Меркушина відправилася на одне штрафне коло. Анастасія передала естафету 12-ю.

На останньому етапі змагалася Олена Білосюк. На першій стрільбі українка відпрацювала без використання додаткових патронів. Після виходу з біатлонного стадіону вона підняла команду на 9-ту позицію.

На "стійці" Олена використала два додаткових патрони. Вона фінішувала 11-ю.

Перемога Норвегії

Жіноча команда Норвегії вперше в сезоні здобуває перемогу в естафетній гонці. Навіть попри одне штрафне коло норвежкам вдалося здобути довгоочікуване "золото".

Команда Росії з трьома штрафними колами здобула "срібло". За третє місце точилася неймовірна боротьба між командами Франції та Італії. Після перетину фінішної лінії зафіксували фотофініш. Француженка виграла цю дуель.

Результати жіночої естафети в Антгольці

​1. Норвегія (1+10) 1:12:54.1

2. Росія (3+12) +24.6

3. Франція (0+13) +32.6

...

11. Україна (1+10) +1:50.9