Україна – Болгарія: де дивитися онлайн товариський матч
Джерело:24 канал
У четвер, 11 листопада, збірна України під керівництвом Олександра Петракова проведе товариський матч проти команди Болгарії. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Зустріч Україна – Болгарія пройде на стадіоні "Чорноморець" і розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Дивіться також Репетиція перед грою з боснійцями: прогноз на товариський матч Україна – Болгарія
Україна – Болгарія: де дивитися
В Україні правами на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними Україна та Болгарія покажуть відразу два телеканали.
Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 19:20.
Дивитися онлайн матч Україна – Болгарія можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.
Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.
- Трансляція матчу Україна – Болгарія і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".