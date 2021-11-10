Україна – Болгарія: де дивитися онлайн товариський матч

У четвер, 11 листопада, збірна України під керівництвом Олександра Петракова проведе товариський матч проти команди Болгарії. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Зустріч Україна – Болгарія пройде на стадіоні "Чорноморець" і розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Україна – Болгарія: де дивитися

В Україні правами на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними Україна та Болгарія покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 19:20.

Дивитися онлайн матч Україна – Болгарія можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.