Участь Зубкова в матчі Євро-2020 проти Австрії під питанням, – ЗМІ

Збірна України 21 червня проведе свій третій матч на груповому етапі Євро-2020. Суперником "синьо-жовтих" цього разу стане команда з Австрії.

У завершальній зустрічі в квартеті, ймовірно, не зіграє Олександр Зубков. Український вінгер травмувався у поєдинку першого туру проти Нідерландів.

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На 10 хвилині лідер Ференцвароша отримав пошкодження та покинув поле, поступившись місцем Марлосу. Він вже пропустив матч з Північною Македонією.

У другій зустрічі на Євро-2020 збірна України здобула "валідольну" перемогу з рахунком 2:1. Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" вийшли на друге місце в групі C.

Після важкого поєдинку Андрій Шевченко дав можливість відпочити своїм футболістам. Гравці української національної команди отримали вихідний 18 червня.

Ситуація у групі C: що відомо

Лідером групи C є збірна Нідерландів, яка здобула перемогу в матчах проти України (3:2) та Австрії (2:0).

Українська команда в другому турі обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1 та вийшла на 2 місце у квартеті.

У третьому поєдинку в групі Україна зіграє з Австрією. Переможець завоює путівку в плей-офф турніру.

Матч третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії відбудеться 21 червня у Бухаресті.

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