Україна – Англія: Кривцов отримав прикру травму – Шевченко випустив Циганкова

Збірна України 3 липня у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 зустрілася з Англією. Прикру травму в епізоді без боротьби отримав Сергій Кривцов. На полі замість нього з'явився Віктор Циганков.

Цей матч є історичним для нашої національної команди. Адже "синьо-жовті" ніколи ще не грали на цій стадії чемпіонату Європи.

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Травма Сергія Кривцова

На 32 хвилині зустрічі Сергій Кривцов невдало приземлився на газон і не міг самостійно піднятись

Він одразу показав, що не зможе продовжити гру, Оборонець покинув поле з допомогою медиків.

Андрій Шевченко довірив місце у поєдинку Віктору Циганкову, ймовірно, наставник вирішив змінити схему.