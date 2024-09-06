Не Довбиком єдиним: збірна України може втратити ще одну зірку перед стартом Ліги націй

Збірна України готується до першої гри після провального Євро-2024. Сергій Ребров вже втратив кількох важливих гравців, а тепер виникли питання ще і по Михайлу Мудрику.

Збірна України розпочинає шлях у Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва у суботу. 7 вересня, протистоятиме збірній Албанії, пише 24 Канал.

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Кадрові проблеми

За день до гри "синьо-жовті" провели передматчеве тренування, на яке потрапили ЗМІ. Головною несподіванкою стала відсутність у групі Михайла Мудрика.

У збірній нічого не повідомляли про причини відсутності вінгера Челсі. Залишається ймовірність, що у Михайла травма і він не зможе допомогти "синьо-жовтим" проти албанців.

Раніше через пошкодження збірна України втратила Артема Довбика, Дениса Попова та Олександра Зубкова. Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня у Празі на стадіоні "Epet Arena". Початок – о 21:45 за київським часом.

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Нагадаємо, що Мудрик є одним із лідерів збірної України. Вихованець Шахтаря дебютував за "синьо-жовтих" у 2022 році і за цей час оформив по два голи та асисти у 23-х матчах.