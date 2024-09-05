Перша гра команди Реброва після Євро-2024: де дивитися матч Україна – Албанія у Лізі націй

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у Лізі націй-2024/2025. Першим суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Албанії.

Поєдинок відбудеться у Празі на стадіоні "Epet Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Україна – Албанія

Для збірної України це буде перший матч після Євро-2024. На турнірі в Німеччині підопічні Сергія Реброва не змогли вийти з групи, попри чотири набрані залікові пункти.

"Синьо-жовті" всьоме проведуть очну зустріч зі збірною Албанії. Наразі повна перевага на стороні нашої національної команди – п'ять перемог та одна нічия.

Уболівальники зможуть подивитися гру між збірними України й Албанії у прямому ефірі на медіасервісі Megogo за підписками “Максимальна”, “Спорт”та “Оптимальна”. Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного, окрім OTT-сервісів.

До слова. Востаннє майбутні суперники грали між собою у 2018 році. Тоді Україна перемогла з рахунком 4:1, а дублями відзначилися Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

Нагадаємо, що після поєдинку з Албанією збірна України у вересні проведе ще один матч – 10 вересня підопічні Реброва протистоятимуть Чехії.