Вирішальна битва за плей-оф: онлайн-трансляція матчу Україна – Афганістан на ЧС-2024 з футзалу

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу зіграє свій третій поєдинок групового раунду на чемпіонаті світу. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Афганістану.

Матч відбудеться в Андижані на "Universal Sports Complex". Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Надважливий поєдинок

Команда Олександра Косенка на груповій стадії потрапила у квартет C разом зі збірними Аргентини, Анголи та Афганістану. У першому матчі "синьо-жовті" розгромно поступилися чинному фіналісту світової першості (1:7), а у другому поєдинку майже з ідентичним рахунком переграли африканців (7:2).

Афганістан при цьому здобув такі ж самі результати, проте має кращий баланс голів у порівнянні з Україною. Азійці переграли Анголу з рахунком 6:4 і мінімально поступилися аргентинцям (1:2).

Тож цей матч має надважливе значення, в якому "синьо-жовтим" для гарантованого виходу у плей-оф треба здобувати перемогу. До 1/8 фіналу вийдуть по два лідери з кожної з шести груп, а також чотири найкращі команди, які посіли треті місця.



Турнірна таблиця групи C після двох турів на ЧС-2024 з футзалу / Фото АФУ

Онлайн-трансляція матчу Україна – Афганістан

Відео з'явиться згодом.

Зазначимо, що вже відомі потенційні суперники збірної України у плей-оф. Якщо "синьо-жовті" посядуть друге місце у групі, то зустрінуться з Нідерландами. Якщо фінішують третіми у своєму квартеті, але все ж таки проб'ються в 1/8 фіналу, то зіграють проти Парагваю.