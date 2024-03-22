Вистачило одного удару: Україна U-21 обіграла найкращу команду Африки у товариському матчі

Команда Унаї Мельгоси провела генеральну репетицію перед поєдинком відбору Євро-2025. Суперником українців була олімпійська збірна Марокко.

Україна U-21 – Марокко U-23 1:0

Гол: Очеретько, 19

У п'ятницю, 22 березня, в Туреччині відбувся матч, в якому "синьо-жовтим" протистояла збірна Марокко U-23. До речі, африканці будуть суперниками олімпійської збірної України на Іграх-2024 в Парижі, пише 24 Канал.

Читайте також З ким зіграє команда Ротаня: результат жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024

Обіграли майбутнього суперника на Олімпіаді-2024

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розглядав поєдинок в рамках підготовки до зустрічі з Азербайджаном. Іспанський фахівець отримав можливість переглянути гравців на рівні старших за віком футболістів з Марокко.

Українці першими відкрили рахунок. На 19-й хвилині матчу Олег Очеретько наважився на удар з-за меж штрафного майданчика та поцілив у нижній кут воріт. Голкіпер збірної Марокко не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Очеретька

Африканці в середині тайму мали можливість відновити паритет. Форвард "Атлаських левів" вискочив на побачення з Нещеретом, але пробив вище воріт.

На другий тайм Мельгоса випустив оновлений склад. Дуже активним був Ілля Квасниця, який створив кілька небезпечних моментів завдяки нестандартним діям.

У підсумку "синьо-жовті" зберегли переможний рахунок до фінального свистка. 1:0 – команда Мельгоси з гарним настроєм підходить до матчу з Азербайджаном.

26 березня молодіжна збірна України зіграє з однолітками з Азербайджану поєдинок кваліфікації на Євро-2025. Гра відбудеться в Баку на "Азерсен Арена". Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом. Збірна Україна з п'ятьма перемогами у п'яти матчах лідирує в групі F.

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Марокко U-23