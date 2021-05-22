Чи зможе Україна здобути першу перемогу в 2021 році: прогноз букмекерів на матч з Бахрейном

У неділю, 23 травня, збірна України проведе контрольний матч проти Бахрейну. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

В межах підготовки до Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка запланували провести три поєдинки: з Бахрейном, а також проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

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Першим спаринг-партнером перед стартом на континентальній першості для "синьо-жовтих" стане збірна Бахрейну. Головна футбольна команда цієї країни нині займає 99 позицію в рейтингу ФІФА і особливих досягнень не має. Вона ніколи не потрапляла на Чемпіонат світу, але двічі поспіль – у 2005 і 2009 роках була максимально близька до успішного проходження кваліфікації, коли виходила в Міжконтинентальні стикові матчі.

Збірна Андрія Шевченка вже привчила уболівальників до видовищної гри і прекрасних результатів. Наша команда відмінно провела відбірковий турнір до майбутнього Євро, завершивши цикл без жодної поразки і випередивши в групі чинного чемпіона континенту, збірну Португалії. У вирішальному поєдинку за перше місце, 14 жовтня в Києві, українці, граючи в меншості по ходу матчу, обіграли Кріштіану Роналду і Ко – 2: 1 і достроково вийшли в фінальну стадію.

Україна – Бахрейн: прогноз Favbet

Наша головна команда є явним фаворитом майбутнього протистояння. І тут справа навіть не в рейтингу ФІФА, в якому Україна набагато вище Бахрейну, займаючи 24 місце.

Саме команді Андрія Шевченка експерти дають тотальну перевагу – 1,44. Якщо прогноз експертів справдиться, то це буде перший успіх українців у 2021 році. На звитягу збірної Бахрейну стоїть коефіцієнт 7,7. Нічия у цій зустрічі більш ймовірна – 4,7.

Ймовірно, що зустріч завершиться звитягою української збірної з рахунком 2:0 – 6,1. Доволі непогані шанси дають українцям і на успіх з цифрами на табло 3:0 у Харкові – 8,9.

Чи буде у поєдинку перший гол у проміжку з 1 по 10 хвилину? Букмекери гадають, що ні – 1,15.