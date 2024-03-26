Синьо-жовта атмосфера: Україна та Ісландія визначились із формами на фінал відбору на Євро-2024

Збірна України вдруге поспіль зіграє у домашньому екіпіруванні у кваліфікації на чемпіонат Європи. Раніше у жовтій формі підопічні Реброва обіграли Боснію і Герцеговину.

Сьогодні, 26 березня, збірна України відіграє фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" поміряються силами з Ісландією в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Напередодні зустрічі команди визначились із ігровими формами. Україна на правах номінального господаря поля обрала домашній комплект форми. Наші збірники вийдуть на поле у Вроцлаві в жовтому екіпіруванні.

Своєю чергою наш воротар одягне зелений светр. Однак на полі буде панувати саме синьо-жовта атмосфера, оскільки Ісландія одягнеться у синю форму. Натомість воротар суперників буде носити червоне екіпірування під час гри.





Форма України та Ісландії на очний матч / сайт УАФ

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Зустріч у Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo.

Переможець пари отримає путівку у фінальну частину чемпіонату Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня цього року. Україна або Ісландія потрапить у групу Е до Бельгії, Румунії та Словаччини.