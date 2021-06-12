Євро-2020: Уельс вирвав нічию у Швейцарії – відео

Євро-2020 продовжилося у суботу, 12 червня, поєдинком групи A між Уельсом та Швейцарією. Матч у Баку завершився результативною нічиєю.

Уельс – Швейцарія 1:1

Голи: Мур, 74 – Емболо, 49

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На стартових хвилинах поєдинку Уельс намагався грати першим номером, та швейцарці швидко забрали ініціативу. Однак перший гольовий момент виник біля воріт Швейцарії.

Джеймс виконав чудовий крос з лівого флангу у штрафний точно на Мура. Нападник Уельсу завдав удару головою. М'яч летів під поперечину, але Зоммер записав у свій актив ефектний порятунок.

Швейцарія відповіла на 20 хвилині завдяки подачі з кутового. Шер увімкнув режим бразильця і ледь п'ятою не відзначився у воротах Ворда. Через 7 хвилин номінальні гості створили ще один момент.

Сеферовіч отримав м'яч у штрафному і, розвернувшись, завдав потужного удару. Навряд чи Ворд контролював ситуацію, але валлійцям пощастило – м'яч пролетів повз ворота!

На першій компенсованій хвилині до першого тайму Швейцарія змарнувала вбивчу нагоду. Емболо у штрафному виборов м'яч та скинув на Сеферовіча. Нападник не зміг засмутити Ворда, не влучивши у площину воріт.

Відразу після перерви нестримний Емболо мав виводити швейцарців вперед. Нападник отримав м'яч перед штрафним валлійців і, протиснувши двох захисників, завдав потужного удару. Ворд зумів відбити м'яч на кутовий, і, як виявилося, просто відтермінував гол Емболо.

Після навісу з кута поля Робертс не втримав Емболо й нападник ударом головою поцілив у кут!

Відео голу Емболо

Уельс свій другий шанс мав на 61 хвилині. Після розіграшу кутового Девісу вдалося вийти на ударну позицію та пробити по воротах Зоммера. На жаль для валлійців, оборонець не влучив у площину воріт.

Швейцарія, яка перейшла на гру другим номером, знаходила моменти в контратаках. Один з таким виник на 65 хвилині в Емболо. Бріл з меж штрафного завдав обвідного удару, але зовсім трішки не влучив.

Швейцарія намагалася втримати переможний результат, але була покарана. Валлійці використала домашню заготовку на кутовому. Навіс у штрафний завершився ударом Мура, який не залишив шансів Зоммеру.

Відео голу Мура

Наставник швейцарців Владімір Петкович почав кидати в бій свіжих футболістів, щоб вирвати перемогу. І наприкінці матчу Гавранович знову вивів свою команду вперед. Та арбітр не зарахував гол через офсайд.

На 90 хвилині вже Емболо був близький, щоб оформити дубль. Після кутового Емболо знову виграв верхову дуель та пробив під поперечину. Ворд вкотре був на висоті та відбив м'яч!

Фінальний штурм Швейцарії не увінчався успіхом і команди розписали нічию.

Уельс – Швейцарія відеоогляд