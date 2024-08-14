Російська ракета вбила невинну дівчину, – Левченко про удар по супермаркету в Костянтинівці

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розповів про загибель своєї землячки. Дівчинці з Костянтинівки було лише 16 років.

9 серпня російські терористи завдали удару по супермаркету в Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинуло 14 людей, а ще 44 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Левченко: Таких історій за роки війни тисячі

Серед жертв теракту Росії була землячка колишнього гравця збірної України Євгена Левченка. Про її історію він опублікував пост, додавши фото дівчинки.

Євген розповів, що кілька тижнів тому до нього зателефонувала знайома Яна з України, яка попросила придбати комп'ютер для дівчинки, яка з вересня піде на навчання.

"Цю дівчину звали Влада (Владислава). Кілька днів тому російська ракета вбила цю невинну дівчину. Їй було лише 16 років. Вона просто пішла за покупками в супермаркет, як і кожен з нас. Це було в моєму рідному місті Костянтинівка.

Раптом пролунав вибух. Вогонь і дим. Все зруйновано. Я не знаю, чи померла вона одразу, чи мучилася в агонії, але дуже сподіваюся, що вона покинула цей світ без болю.

Я пишу ці рядки і розумію, що Влада вже ніколи не повернеться, і що таких історій за роки війни тисячі. І ось я дивлюся на цей комп'ютер і проклинаю його, бо він нагадує мені, як легко можна забрати життя у людини", – написав Левченко.

Загибла дівчинка Влада з Костянтинівки / фото з інстаграму Євгена Левченка

Зазначимо, що Євген Левченко активно допомагає Україні на волонтерському фронті. Ексхавбек "синьо-жовтих" організовує благодійні заходи у Нідерландах.

Євген разом з колишніми одноклубниками допомагають українським дітям, які постраждали від війни. До благодійних акцій долучаються зірки світового футболу, такі як Ар'єн Роббен.