"Вбивці, тварюки, нелюди": як український спорт реагує на моторошний удар по Полтаві

Вдень 3 вересня Росія вкотре довела, що не повинна існувати у цивілізованому світі. Ворог завдав прицільного ракетного удару по Полтаві.

Дві балістичні ракети пошкодили навчальний заклад та сусідню лікарню. На жаль, ракетний удар забрав життя вже щонайменше 41 українця, ще понад 180 людей отримали поранення, інформує 24 Канал.

До теми Удар по навчальному закладу Полтави: 41 людина загинула, понад 180 поранені

Ракетний удар по Полтаві

На місці влучання продовжують працювали усі необхідні рятувальні служби, розбираючи завали. Завдяки рятувальникам та медикам вже вдалось врятувати життя 25 особам. Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування усіх обставин моторошної трагедії у Полтаві.

Полтавська станція переливання крові на базі Полтавської обласної лікарні закликає місцевих здавати кров (незалежно від її групи). На Полтавщині оголосили триденну жалобу.

Український спорт у соцмережах починає реагувати на ворожий удар по Полтаві. Однією із перших на нього відреагувала найтитулованіша українка в історії Олімпіади Ольга Харлан. Фехтувальниця не стримувала своїх емоцій.

Господи…Полтава. Немає слів. Ні, є. Вбивці, тварюки, нелюди...Співчуття рідним загиблих,

– написала Харлан.



Реакція Ольги Харлан / Скриншот із інстаграму фехтувальниці

Лілія Подкопаєва

Полтава...мої співчуття нам всім,

– прокоментувала Подкопаєва.



Реакція Лілії Подкопаєвої / Скриншот із соцмереж

Олег Верняєв

Полтава. Співчуття рідним загиблих,

– написав гімнаст.



Реакція Олега Верняєва / Скриншот із інстаграму гімнаста

УАФ

Українська асоціація футболу теж доєдналась до слів підтримки рідних загиблих внаслідок терористичного обстрілу.