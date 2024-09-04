Росіяни зруйнували Центр спортивної медицини і реабілітації у Львові: жахливі фото

Під час нічної ракетної атаки по Львову, Росія атакувала і спортивну інфраструктуру. Постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Під ранок 4 вересня Росія атакувала Львів різними типами озброєння. У місті пошкоджено багато цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

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Жахливі наслідки російського удару

Станом на зараз у Львові відомо про 7 загиблих та близько 50 постраждалих. Серед загиблих є діти.

Серед зруйнованих будівель обласний Центр спортивної медицини і реабілітації, який функціонував в історичній будівлі.

У ньому вибито понад 70 вікон, від ударної хвилі повиносило рами, у шести кабінетах впала стеля, відірвані батареї, понищені компʼютери та медична апаратура. Охоронець та працівники установи не постраждали.

Руйнування Центру спортивної медицини і реабілітації / Фото Львівської ОВА

Довідка. Центр спортивної медицини і реабілітації розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Відзначимо, що пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Львові тривають. Під завалами ще можуть бути люди.