Народився у сорочці: легенда Карпат дивом вижив після цинічного ракетного удару по Львову

У ніч із 5-го на 6-те липня росіян вгатили по Львову. Внаслідок влучання ракети загинуло вже щонайменше 4 людини, серед яких дивом не опинився легендарний футболіст львівських Карпат Володимир Данилюк.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий , внаслідок руйнувань постраждали 13 людей, які перебувають у лікарні із різними ступенями важкості. Ворожа ракета влучила у старовинний будинок, у якому проживав легенда футбольного клубу Карпати Львів Володимир Данилюк.

До теми "Ось справжнє обличчя Росії": реакція українського спорту на терористичний удар по Львову

Росія ледь на забрала життя найкращого бомбардира в історії "левів"

Найкращий бомбардир в історії "левів" дивом залишився живим. Після ударної хвилі помешкання колишнього футболіста залишилось без вікон та дверей, але завдяки дружині Ярославі, вони вижили. Кохана Володимира Данилюка не розгубилась та допомогла чоловіку вибратись із зруйнованої квартири.

Цікаво, що родина жила у квартирі номер 9. Саме під цим номером Данилюк виступав під час футбольної кар'єри.

На жаль, інші мешканці будинку не змогли пережити трагічну ніч.

Цивілізований світ спільно з нами повинен заблокувати росіянам вільне пересування по землі, повітрям і водою та ізолювати цю мерзоту від себе років на – 5,

– підсумовується у публікації.

Відзначимо, що 76-річний Володимир Данилюк виступав у зелено-білій футболці із 1966-го по 1978-й роки. За цей час встиг зіграти 293 поєдинки, у яких наколотив 88 голів. Данилюк продовжує залишатись найрезультативнішим бомбардиром в історії львівського клубу. Також Володимир Данилюк є заслуженим тренером України.