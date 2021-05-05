Удар українки Костюк претендує на звання найкращого в квітні: відео

Удар української тенісистки Марти Костюк, який вона виконала в матчі другого кола на турнірі WTA в Стамбулі, увійшов в номінацію "Найкращий удар місяці" в квітні.

В добірку увійшов момент переможної гри Костюк з Дарією Касаткіною (№37 WTA) у другому колі турніру WTA 250 (6:3, 7:5).

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Крім Костюк, на перемогу претендують Анжеліка Кербер, Юлія Путінцева і Аріна Соболенко.

Віддати свій голос за Марту Костюк можна у вбудованому твіті нижче.

Марта Костюк піднялася одразу на вісім місць в оновленому рейтингу WTA, опинившись на 77-й позиції. Вона зуміла дійти до півфіналу на турнірі в Стамбулі. Там її кривдницею виявилася Сорана Кирстя.