Курйозний удар коліном у падінні після ляпу воротаря: найдивніший гол в історії – відео

Матч Хаддерсфілд – Фулхем назавжди увійде в історію Чемпіоншипу. Такого епічного голу ще точно не було в історію футболу.

Результативний фейл року

Перший гол у зустрічі ще довго буде згадуватись у жахливих снах воротарю Хаддерсфілда Раяну Шофілду. Воротар вирішив допомогти гостям забити швидкий гол.

Варте уваги Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

Вже на 9-й хвилині нулі на табло змінились на 0:1 на користь Фулхема. Голкіпер господарів невдало прийняв передачу на груди, але з усіх сил намагався залишити м'яч у грі, щоб не перевести його на кутовий.

Шофілд курйозно вибив м'яч прямо на Александра Мітровича. Однак сербський нападник не був готовий до такого подарунку. Той впав, але бувши на газоні м'яч влучив прямо у коліно футболіста Фулхема та влетів у сітку воріт господарів.

Голкіпер намагався врятувати свої володіння від епічного голу, але навіть у падінні не став на заваді взяттю воріт. Ось так курйозно та епічно було відкрито рахунок матчу англійського Чемпіоншипу.

Відео курйозного голу в Англії