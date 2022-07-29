Українські стадіони проінспектували перед стартом сезону УПЛ: відомо, де зіграють деякі клуби

За дорученням президента УАФ Андрія Павелка відбулась перевірка стадіонів, які прийматимуть матчі нового сезону УПЛ-2022/2023. Робоча група оглянула стадіони у західному регіоні.

Підготовка до нового сезону УПЛ

Представники робочої групи проінспектували арени у трьох містах України – у Львові, Тернополі та Ужгороді.Усі стадіони, які прийматимуть матчі нового сезону повинні бути безпечними для офіційних осіб та футболістів, повинні мати укриття, коли усі будуть спускатись під час повітряних тривог.

Варто дізнатись Безпековий протокол УПЛ: що робитимуть футболісти у разі повітряної тривоги

Ми оглянули стадіони: у Львові – "Україну", СКІФ та "Арену Львів", в Ужгороді – "Авангард" та "Минай", у Тернополі – Міський стадіон імені Романа Шухевича. Ці арени серед інших претендують на проведення матчів УПЛ на заході нашої країни. Відповідно до цього клуби вже планують своє базування під час поєдинків чемпіонату України,

– розповів віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Також промайнула інформація про базування деяких українських клубів УПЛ.

За інформацією Костюченка, у Львові новий сезон розпочнуть не лише місцеві клуби Рух та Львів, а й гратиме свої матчі донецький Шахтар. До "гірників" місто Лева не є чужим, адже раніше донеччани вже грали домашні поєдинки саме у цьому українському місті.

В Ужгороді арени ділитимуть Ворскла, Дніпро-1 та Металіст. Щодо Чорноморця, то він переїде у Ковалівку, де вже виступатиме місцевий Колос.

Іншу ж клуби УПЛ ведуть перемовини з місцевими військовими адміністраціями та керівниками стадіонів.

Базовим днем першого туру УПЛ буде 23 серпня. Нагадаємо, що наступний сезон через руйнування інфраструктури та інші проблеми пропускають чернігівська Десна та Маріуполь.