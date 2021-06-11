Італія розгромила Туреччину в першому матчі Євро-2020: відео

Збірні Туреччини та Італії зіграли у матчі-відкритті Євро-2020. Італійська збірна здобула переконливу перемогу на "Олімпійському" стадіоні в Римі та очолила групу A.

Туреччина – Італія 0:3

Голи: Демірал, 53 (авт), Іммобіле, 66, Інсіньє, 79

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Туреччина та Італія вдруге зустрілися у фінальній стадії Євро. Перша зустріч відбулася у стартовому турі Євро-2000, коли команда Діно Дзоффа переграла підопічних Мустафи Денізлі з рахунком 2:1.

У кваліфікації на Євро-2020 підопічні Роберто Манчіні посіли перше місце в групі J, вигравши всі десять матчів. Натомість Туреччина посіла друге місце в групі H слідом за чемпіонами світу французами.

"Скуадра адзурра", яка до гри з турками не програвала 27 матчів поспіль, розпочала матч першим номером і вже на 3 хвилині Іммобіле був на ударній позиції у штрафному, але не поцілив у ворота. Турки зовсім не знітилися і спокійним футболом відповіли на тиск італійців.

На 18 хвилині Італія створила перший справді гострий момент. Берарді та Інсіньє зіграли в стінку, після чого нападник Наполі увірвався у штрафний, проте не поцілив у дальній кут.

Через 4 хвилини італійці отримали другу нагоду відзначитися. Після подачі з кутового ніхто не закрив К'єлліні, який без опору пробив головою з меж штрафного. М'яч летів під поперечину, але Чакір здійснив дивовижний сейв!

Під завісу тайму Іммобіле вдруге загрожував воротам Чакіра. Він пробивав низом з меж штрафного, але спрямував м'яч по центру. У підсумку за 45 хвилин команди не спромоглися бодай на один гол.

Свій перший напівмомент Туреччина мала після перерви. Італійці намудрували під час виконання штрафного, внаслідок чого Ундер з центру поля тікав на рандеву з Доннаруммою. Італійські захисники встигли наздогнати Ундера, який наважився на удар з дальньої відстані у руки голкіперу.

На 53 хвилині Італія таки досягла свого. У Туреччини провалився лівий фланг, де Берарді на п'яту точку уклав захисника та зробив простріл. М'яч у власні ворота зрізав Демірал.

Відео автоголу Демірала

Буквально через хвилину підопічні Манчіні могли подвоїти перевагу. Спінаццола намагався прошити Чакіра з гострого кута, але воротар продемонстрував чудову реакцію.

На 58 хвилині намагався збільшити перевагу Італії Локателлі, який завдав дальнього удару. Чакір не наважився забирати м'яч до рук і відбив на кутовий.

Італія продовжувала тиснути й досягла свого на 66 хвилині. У "скуадри адзурри" пройшла атака правим флангом, після чого м'яч опинився у штрафному в Спінаццоли. Чакір відбив удар оборонця Італії, але хижак Іммобіле вдало зіграв на добиванні – 2:0!

Відео голу Іммобіле

На 79 хвилині Італія остаточно вирішила питання переможця матчу. Інсіньє отримав надто багато простору у штрафному турків та завдав фірмового обвідного удару!

Відео голу Інсіньє