Шедевр від Гюлера та ризик грузин допомогли: Туреччина здолала Грузію у першому матчі Групи "F"

У вівторок, 18 червня, відбувся п'ятий ігровий день на Євро-2024. У стартовому матчі зустрілися національні команди Туреччини та Грузії.

Туреччина – Грузія 3:1

Голи: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Мікаутадзе, 32.

Першими у цьому дні зіграли збірні Туреччини та Грузії. Команди змагаються в Групі "F" разом з Португалією та Чехією, пише 24 Канал.

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Рівносильна боротьба

З самого початку команди обмюнювалися гострими моментами. Вже на 10-й хвилині турки могли відкрити рахунок у матчі, однак м'яш відрекошетив від лівої стійки воріт грузин.

Після цього Туреччина створила ще кілька небезпечних моментів.

На 25-хвилині турки відкрили рахунок у матчі. Мюлдюр влучно пробив у дев'ятку воріт суперника, вивівши команду вперед.

Відео першого голу Туреччини

Вже за кілька хвилин турки забили другий гол, однак арбітр скасував його через офсайд.

На 33-й хвилині Грузія зуміла зрівняти рахунок. Після передачі Кочорашвілі, Мікаутадзе пробив у ближній кут. Рахунок у матчі став 1:1.

Гол від Грузії: дивіться відео

Згодом Мікаутадзе міг забити другий гол, однак м'яч не потрапив у дальній лівий кут воріт суперника.

До кінця тайму команди обмінювалися моментами.

Шедевр від Гюлера

З початку другого тайму команди почали тиснути одна на одну. В контратаки йшли як турки, так і грузини.

На 65-й хвилині Гюлер забив феєречний гол у ворота Грузії. Гравець збірної Туреччини з усієї сили пробив з-за меж штрафного майданчика, вивівши Туреччину вперед. Голкіпер грузин не встиг до м'яча.

Гол Гюлера: відео

Після цього Грузія активно намагалася контратакувати, однак турки брали м'яч під свій контроль.

У додатковий час грузини два рази могли зрівняти рахунок, однак спочатку м'яч не влучив у пустий кут воріт, а вдруге турки врятували команду.

На останній додатковій хвилині Туреччина забила третій гол у пусті ворота, оскільки голкіпер Грузії вибіг, щоб допомогти команді реалізувати кутовий. Проте ризик закінчився третім забитим м'ячем для турків.

Відзначимо, що сьогодні, 18 червня, відбудеться також матч Португалія – Чехія о 22:00 за київським часом.