Туніс зазнав першої поразки на ЧС-2022 від Австралії: відео переможного голу

Збірна Тунісу 26 листопада зіграла проти Австралії у другому турі групового раунду чемпіонату світу-2022. Австралійці завдали супернику мінімальної поразки.

Туніс – Австралія 0:1

Гол: Дюк, 23

Команди із різним настроєм підходили до цього поєдинку. Туніс зміг відібрати очки у сильної Данії (0:0), Австралія ж була розгромлена чинними чемпіонами світу французами 4:1, повідомляє 24 канал.

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Початок був повністю за гостями матчу. Туніс несподівано не зміг навіть зібрати в одну атаку п'яти передач на частині поля суперника.

Австралія створила чимало моментів біля воріт Тунісу, що перетворилось у гол на 23-й хвилині. М'яч після подачі Гудвіна з флангу, знайшов ногу захисника. Після рикошету він відлетів прямісінько на голову Дюка, Мітчелу нічого не залишалось, як потилицею перевести його під дальню стійку воріт. Ось так активність Австралії була винагороджена 0:1.

Туніс пропустив перший гол на ЧС-2022.

На цьому гості не зупинились, але більше голів у першому таймі не було. Дрегер головою намагався пробити по австралійських воротах, але в останній момент постріл був заблокований оборонцем.

Удар Мсакні був повз володіння гостей.

Два різні тайми від Тунісу

Кінець першого та початок другого тайму був за тунісцями. На такий розвиток подій тренерський штаб Тунісу відреагував замінами.

Голкіпер Австралії Раян продовжував бути взагалі без роботи. За 72 хвилини він жодного разу не зустрівся з м'ячем після ударів суперника.

На 72-й хвилині Туніс вперше завдав удар у рамку воріт. Раян двічі легко забрав м'яч до рук, адже удари були по центру воріт.

Австралія теж не відсиджувалась увесь другий тайм біля своїх воріт. Зовсім трішки не вистачило нападнику, щоб замкнути простріл з флангу, на який вже не встигав виходити голкіпер Тунісу Дамен.

Раян класно забрав м'яч до рук після удару Тальбі з-за меж штрафного майданчика.

Господарі стрімголов кинулись атакувати ворота Австралії. Раян до 72-ї хвилини був без роботи, за те після екватора другого тайму мав чимало "пожеж" у своєму штрафному.

Раян впевнено грав на лінії воріт та на виходах після атак суперника, який ні на секунду не переставав тиснути на австралійські ворота.

Туніс зазнав першої поразки на Мундіалі у Катарі – 0:1. Австралія підійнялась на другу сходинку у групі, Туніс із одним очком замикає таблицю.

Інший матч групи "D" Франція – Данія відбудеться 26 листопада о 18:00.

Відеоогляд матчу