Цуренко пробилась у фінал кваліфікації у Маямі: наступна зустріч проти росіянки

Одразу дві українки стартували у кваліфікації на турнірі WTA 1000 у Маямі. Леся Цуренко розпочала з перемоги, а от Даяна Ястремська вилетіла вже у першому матчі.

Клер Лю – Леся Цуренко 0:2 (4:6, 5:7)

Майже дві години знадобилось Лесі Цуренко, щоб пробитись у фінал кваліфікації. Українка переграла 21-річну американку Клер Лю, пише 24 канал.

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Цуренко розпочала поєдинок із двох виграних геймів 0:2. Після чого розгубила перевагу та навіть дала суперниці вирвати уперед 3:2. Однак перевага Лю на корті була не так довго. У сьомому геймі Леся взяла подачу суперниці та знову вийшла уперед – 3:4.

Свого українка вже не відпустила. Цуренко віддала лише один розіграш суперниці на її подачі та взяла першу партію – 4:6.

У другому сеті була ще запекліша боротьба. Але цього разу вже Цуренко була змушена наздоганяти опонентку. Леся змогла зробити камбек із 4:1 та у дванадцятому геймі закінчити півфінал кваліфікації – 5:7.

Цікаво, що за весь матч Лю та Цуренко не зробили жодної подачі на виліт. Українка робила дві подвійні помилки. Натомість американка лише одну. Леся відіграла 6 із 8-ми можливих брейків.

Інша українка Даяна Ястремська відмовилась продовжувати гру після першого сету у півфіналі. Суперницею нашої тенісистки була американка Керолайн Доулхайд.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє проти росіянки Вєри Звьонарьової. Поєдинок відбудеться 22 березня.