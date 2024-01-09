Чемпіон світу із Динамо відмовився давати інтерв'ю українським ЗМІ після слів про збірну

Футболіст батумського Динамо Георгій Цитаішвілі дав резонансну відповідь на запитання про збірну України. В інтерв'ю NV гравець київського Динамо зізнався, що не прагнув отримати виклик у синьо-жовту національну команду.

Гіо запевнив, що не мав мрій про збірну України, адже хотів грати за національну команду Грузії. Цитаішвілі заявив: "Це вже потім по факту, коли роки йшли – мене викликали у молодіжні збірні України, бо я виділявся. Мені доводилося грати за ці збірні. Я не кажу, що я цього не хотів".

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Образився на українську пресу

Схоже, що це інтерв'ю українському виданню зачепило Георгія до глибини душі. Ймовірно, на футболіста Динамо Батумі полилась критика та неприємні слова від українських уболівальників.

Цікаво, що Цитаішвілі не став коментувати свої заяви, а просто запевнив, що більше не буде погоджуватись на пропозиції інтерв'ю від журналістів із України.

Більше не дам інтерв'ю українським ЗМІ. Я відповів на ваш дзвінок з поваги, бо мене так виховали,

– відповів Цитаішвілі.

Нагадаємо, що Георгій дійшов із U-16 до U-21 у структурі українських збірних. У складі збірної України U-20 у 2019-му році став переможцем молодіжного чемпіонату світу. Після чого вже був заграний за молодіжну (5 поєдинків, 2 м'ячі) та головну збірні Грузії (14 матчів, 1 гол).

Наразі Цитаішвілі грає в оренді за Динамо Батумі, яка закінчується вкінці поточного сезону-2023/2024. Після чого повинен повернути у Динамо Київ, з яким у нього контракт до кінця червня 2025-го року.

Відзначимо, що із квітня 2022-го Гіо виступає переважно за кордоном, катаючись по орендах (Вісла, Лех, Динамо Батумі).

. У футболці київського Динамо Цитаішвілі провів всього лише 24 матчі, у яких віддав два асисти. У київському колективі чомусь не дали шансу вже 23-річному вінгеру.