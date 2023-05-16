"Головне тут не пересидіти": журналіст дав пораду Луніну, який гріє лавку Реала

Чим ближче до кінця сезону-2022/2023, тим більше чуток з'являються навколо можливого відходу з Реала Андрія Луніна. У новому сезоні 24-річний голкіпер збірної України може змінити клубну прописку. Однак є й інформація, що Карло Анчелотті готовий давати більше ігрового часу Луніну. Наразі ж українець виходить на поле лише, коли Тібо Куртуа отримує травму або на другосортні матчі.

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Циганик: Синдром другого воротаря – це дуже велика проблема

Відомий український коментатор Ігор Циганик висловив свою думку щодо майбутнього Луніна у Мадриді. На думку журналіста, Андрій не повинен засиджувати у клубі, який його не використовує.

Луніну варто залишатись в Реалі чи шукати на новий клуб? Ну вже потрібно шукати новий клуб. Можна чекати, чекати і не дочекатись. Синдром другого воротаря – це дуже велика проблема. Можна бути прекрасним другим голкіпером, але ніколи не стати першим,

– дав пораду Циганик.

Якщо так продовжить й надалі, то Лунін може на все життя отримати звання "другого воротаря команди".

"Головне тут не пересидіти. Наскільки я говорив, що треба Луніну чекати, що він дочекається, але я так розумію, що навіть коли він виходить – йому не йде в Реалі. Тому потрібно шукати.Можна, знову ж таки, залишитись другим номером. Є величезна кількість воротарів, які є хорошими другими, але ніколи не були першими. Тому Луніну треба шукати нову команду", – додав журналіст.

До слова. Контракт Луніна з Реалом спливає вкінці чеврня 2024 року.

Відзначимо, що Реал не зумів стати чемпіоном Іспанії у поточному сезоні. Барселона достроково здобула це високе звання у Ла Лізі. Натомість мадридський клуб продовжує боротьбу за трофей Ліги чемпіонів. У першому матчі півфіналу команда Анчелотті розписала домашню мирову 1:1 з Манчестер Сіті. 17 травня відбудеться матч-відповідь між клубами за вихід у фінал ЛЧ.

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