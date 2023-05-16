"Головне тут не пересидіти": журналіст дав пораду Луніну, який гріє лавку Реала

16 травня 2023, 15:36
Читать новость на русском

Джерело:

Циганик LIVE

Андрій Лунін перебрався у Реал ще влітку 2018-го, але за весь цей час зіграв за "вершкових" лише 17 матчів. Український голкіпер ніяк не може виграти конкуренцію в одного з найкращих воротарів світу Тібо Куртуа.

Автор: Софія Кулай