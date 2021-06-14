Цифра дня: скільки українців дивилися матч Україна – Нідерланди на Євро-2020

Матч між збірними України та Нідерландів на Євро-2020 викликав чималий ажіотаж серед українців. Її дивився кожен третій глядач

Пряма трансляція першого поєдинку збірної України з футболу на Євро-2020 зібрала біля екранів майже 4,5 мільйона уболівальників. Такі попередні дані наводяться на сайті каналу "Україна", яка і транслювала цей матч.

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Кожен сьомий глядач ТБ або кожен третій з тих, у кого був увімкнений телевізор під час гри Україна – Нідерланди, дивився саме канал "Україна".

Однак варто додати, що матч Україна – Нідерланди транслював не лише канал "Україна". Гру показували і канали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також гра була доступна для перегляду онлайн на сайтах Oll.tv чи Megogo. А також на усіх платформах, які транслювали канал "Україна" онлайн.