Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві в листопаді. Про це заявила президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) і головний тренер команди Ірина Вінер-Усманова.

В інтерв'ю виданню ТАСС вона заявила, що ні в якому разі не буде ризикувати здоров'ям членів команди, і припустила, що турнір і зовсім можуть скасувати через ситуацію з коронавірусом.

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"Ми не поїдемо на цей турнір ні за яких обставин. В такий час ризикувати здоров'ям дітей і своїм ми не будемо, пересадки в кількох аеропортах нам не потрібні. Сьогодні вирішили, що змагання будуть не кваліфікаційними і пройдуть без глядачів".

А завтра можуть їх взагалі скасувати, тому що у всіх країнах підвищився рівень епідеміологічної небезпеки. в таких умовах летіти до Києва з пересадками і потім виступати в закритому приміщенні... Я вважаю це самогубним кроком,

– поділилася своєю думкою Вінер-Усманова.

Чемпіонат Європи пройде в Києві з 26-го по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Що відомо про збірну Росії з художньої гімнастики

Збірна Росії є найбільш титулованою в історії проведення чемпіонатів Європи. В активі росіянок 36 нагород, з яких 23 золотих, – у найближчих переслідувачів з Болгарії 23 медалі, 17 з яких найвищого ґатунку.

При цьому російські "художниці" ставали найсильнішими в індивідуальному багатоборстві на 12 поспіль європейських першостях, а в командному багатоборстві представницям Росії не було рівних на дев'яти чемпіонатах поспіль.