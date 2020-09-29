Це самогубство, – тренер збірної Росії висловилася про поїздку у Київ на чемпіонат Європи
Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві в листопаді. Про це заявила президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) і головний тренер команди Ірина Вінер-Усманова.
В інтерв'ю виданню ТАСС вона заявила, що ні в якому разі не буде ризикувати здоров'ям членів команди, і припустила, що турнір і зовсім можуть скасувати через ситуацію з коронавірусом.
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"Ми не поїдемо на цей турнір ні за яких обставин. В такий час ризикувати здоров'ям дітей і своїм ми не будемо, пересадки в кількох аеропортах нам не потрібні. Сьогодні вирішили, що змагання будуть не кваліфікаційними і пройдуть без глядачів".
А завтра можуть їх взагалі скасувати, тому що у всіх країнах підвищився рівень епідеміологічної небезпеки. в таких умовах летіти до Києва з пересадками і потім виступати в закритому приміщенні... Я вважаю це самогубним кроком,
– поділилася своєю думкою Вінер-Усманова.
Що відомо про збірну Росії з художньої гімнастики
Збірна Росії є найбільш титулованою в історії проведення чемпіонатів Європи. В активі росіянок 36 нагород, з яких 23 золотих, – у найближчих переслідувачів з Болгарії 23 медалі, 17 з яких найвищого ґатунку.
При цьому російські "художниці" ставали найсильнішими в індивідуальному багатоборстві на 12 поспіль європейських першостях, а в командному багатоборстві представницям Росії не було рівних на дев'яти чемпіонатах поспіль.