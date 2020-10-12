Це ганьба для нас – обіграли нас, як дітей, – Циганков про поразку Франції
Футболіст збірної України Віктор Циганков поділився думками про товариський матч з Францією. Українська команда зазнала найбільшої у своїй історії поразки з рахунком 7:1.
Віктор Циганков в ефірі "Великий футбол" відзначив клас гравців збірної Франції. Попри це Віктор вважає, що поразка французам є ганьбою для українських футболістів.
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Такі рахунки недозволені для нашої збірної
За словами Віктора, збірна України високо підняла планку після відбіркового циклу до Євро-2020. Тому поразки з великим рахунком – недозволені для України.
Упевнений, що це ганьба для нас, для футболістів. Ми розуміємо, проти кого граємо, клас гравців суперника набагато вище, ніж наш. Якщо чесно, обіграли нас, як дітей. Наша збірна високо підняла планку, тому такі рахунки недозволені для нашої збірної,
– сказав Віктор.
Разом з тим, Циганков забив гол престижу у матчі проти Франції. Віктор відзначився красивим голом з дальньої дистанції.
"У моменті з моїм голом була зона, де можна було отримати м'яч, був простір, куди рухатися, був момент для удару. Нічого надприродного", – прокоментував Циганков свій гол.
Що відомо про матч з Францією?У товариському матчі з Францією українська збірна зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Втім, слід зазначити, що збірна України мала серйозні кадрові втрати. Через ряд травм та коронавірус Андрій Шевченко не зміг розраховувати на 14 футболістів. Після гри Шевченко розповів, що мав серйозну розмову з гравцями.
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