Трубін розповів, як гравці Шахтаря сприймають новини про обстріли України перед грою з Реалом

Донецький Шахтар матч Ліги чемпіонів проти Реала проведе у вівторок, 11 жовтня. За день до цього, 10 жовтня, Україна піддалася масованому ракетному удару зі сторони Росії.

Воротар "гірників" Анатолій Трубін розповів, який настрій панує в команді після новин про масовий ракетний обстріл України.

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"Останні новини є дуже сумними для всіх нас, для всіх українців. Однак нам треба бути сильними й показати всьому світові, що українці – сильний народ. Слід завтра вийти та максимально сконцентруватися на матчі. Останні події не повинні бути відмовкою, адже це Ліга чемпіонів і тут потрібно викладатися не на 100 відсотків, а на 1000", – розповів Анатолій Трубін.

Тож зараз в команді всі зосередженні на матчі проти Реала. Хоча новини з України й не дають зосередитися цілковито на футболі. Відтак гравці намагатимуться будь-що здобути перемогу, щоб порадувати українців.

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"Звісно, зараз важко сфокусуватися, але, вважаю, ми зліплені з такого тіста, що нам не можна сидіти склавши руки й думати про погане. Ми маємо бути однією командою, яка буде дуже мотивованою та сфокусованою на максимум. Як уже говорив Містер, 90 хвилин Ліги чемпіонів допомагають уболівальникам в Україні забути про всі проблеми. Як і наші воїни, ми намагатимемось робити все, щоб подарувати нашим людям радість та усмішку. Хоч на 90 хвилин люди можуть забути про все, що зараз відбувається, й зосередитись лише на футболі. Футбол – гра, яку всі люблять, він дарує позитивні емоції", – відзначив Анатолій Трубін.