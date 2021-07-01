Троє футболістів збірної України потрапили у топ-20 найкращих гравців Євро-2020

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Відразу троє футболістів команди Андрія Шевченка увійшли у топ-20 найкращих гравців турніру.

Визнання українців у Європі

Українська збірна сенсаційно крокує у чвертьфінал Євро-2020, здолавши шведів (2:1). Переможний гол у складі "синьо-жовтих" забив Артем Довбик. Після такого успіху відразу декілька гравців команди Андрія Шевченка перебувають серед найкращих футболістів на цьому турнірі.

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Хто потрапив у топ-20 серед українців

Андрій Ярмоленко

Микола Матвієнко

Олександр Зінченко

За крок до бронзового місця зупиняється Ярмоленко – 4 місце. Матвієнко та Зінченко перебувають поруч один біля одного – 17-та та 20-та позиції відповідно.

Лідером такого рейтингу є Кріштіану Роналду, Щоправда, португалець більше не покращить свою статистику. Його збірна в 1/8 фіналу вилетіла від Бельгії (1:0). Друге місце посідає нападник Чехії Патрік Шик. Трійку лідерів замикає німець Робін Госенс. Німеччина вже теж покинула Євро-2020, команда Йоахіма Льова програла Англії (1:0).



Українці – у топ-20 найкращих на Євро-2020 / Скриншот із УЄФА

Статистика футболістів збірної України

Капітан "синьо-жовтих" Ярмоленко взяв участь в усіх 4 матчах збірної. Загалом за цей час провів на футбольному полі 355 хвилин. За зіграний час вінгер двічі вражав ворота суперників та ще два рази асистував партнерам по команді. Його точність пасів склала 79%. Після гри зі шведами в 1/8 фіналу Андрій зробив шалений стрибок у цьому рейтингу – з 25 місця на 4-те. У його пасиві одна жовта картка.

Другим серед українців став захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Центрбек зробив ще більший стрибок – із 56 на 17 місце. Футболіст "гірників" також зіграв в усіх поєдинках (390 хвилин), у яких він зробив 6 відборів, 22 рази відбив м'яч від власних воріт, поставив 6 блоків і 37 разів підібрав м'яч після втрати суперників. Точність його передач складає 91%, а його подолана дистанція склала 40,3 кілометра.

На 20-й позиції розташовується Зінченко. Олександр підійнявся із далекої 205 сходинки. Півзахисник забив перший гол у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Також за чотири зіграні гри зробив 3 відбори, 19 підборів, 1 блок і 9 відбитих від воріт м'ячів. Точність пасу – 81%. Цікаво, що 29 червня Зінченко у такому рейтингу ефективності був на 19 місці.

Як УЄФА складає рейтинг

УЄФА використала спеціальний алгоритм, який враховує різні позиції гравців на полі і різні критерії їх успіхів. Наприклад, якщо у форвардів цінуються голи, гольові передачі і удари у бік воріт, то у футболістів захисної ланки – майстерність блокувати атаки суперника.