Мер Києва Віталій Кличко вже звик до своїх мовних ляпів і навчився сміятися з них. 15 червня під час онлайн пресконференції Кличко заплутався у власних словах, що викликало бурхливий сміх у всіх, хто це почув.

Тепер міський голова записав відео, в якому іронізує над собою і конфузом, пише 24 канал. Як це було "Піс*ка... Після": Віталій Кличко видав новий мегаляп у прямому ефірі – відео

Брифінги Віталія Кличка Віталій Кличко відрізняється від інших мерів українських міст не тільки спортивними досягненнями, а й смішними ляпами. Протягом шести років Кличко керує всіма справами столиці України, спілкується з журналістами і дає брифінги та прес-конференції. І зараз, в період пандемії коронавірусу, Кличко щодня інформує киян про кількість хворих COVID-19, про карантинні обмеження і також відповідає на питання, які йому надсилають онлайн журналісти.