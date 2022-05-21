Тріумфальний початок сезону: Лузан здобула "золото" на етапі Кубка світу з веслування
У чеському Рачіце стартував новий сезон Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українці розпочали турнір з трьох нагород.
Неймовірний початок сезону
У другий день змагань збірна України виборола 3 нагороди, з яких одна – золота. Каноїст Олег Боровик здобув першу медаль сезону на рівні Кубка світу, пише 24 канал.
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Українець виборов "бронзу" в змаганнях одиночок на дистанції 200 метрів. Він подолав дистанцію за 40.61 секунди, поступившись переможцеві – литовському чемпіонові світу 2019 року Генрікасу Жустаутасу – 0.90 с. "Срібло" завоював угорець Давід Корісанський.
Ще одну нагороду українці вибороли серед байдарок-четвірок. Медаль приніс екіпаж, який у 2021 році завоював "золото" чемпіонату світу. Команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна здобули "срібло" на дистанції 500 метрів.
Українці фінішували другими за 1:20.29 хвилини. Відставання від переможців з Іспанії складає 0.97 секунди. Команда з Литви посіла третю сходинку п'єдесталу.
Дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан потішила своїх вболівальників золотою нагородою. Вона здобула першість на дистанції 1000 метрів. Вона фінішувала з часом 4:25.31 та вибороти перше "золото" сезону. Свою нагороду вона присвятила Україні.
Друге місце посіла чемпіонка світу, чилійка Марія Майльярд, третє – китаянка Лі Лі, а ще одна українка Людмила Бабак фінішувала п'ятою (4:40.43).
Результати українців
- "Золото": Людмила Лузан (каное-одиночка, 1000 метрів)
- "Срібло": Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 метрів)
- "Бронза": Олег Боровик (каное-одиночка, 200 метрів)
Що відомо про атлетів
- Людмила Лузан – дворазова призерка Олімпійських ігор-2020. Вона здобула "срібло" у двійці з Четверіковою, також на її рахунку "бронза" в одиночці. Веслувальниця має три медалі чемпіонату світу 2021 року, зокрема "золото" у двійці.
- Четвірка Кухарика, Даниленка, Трунова й Семикіна є чинними чемпіонами світу (2021) на 500 метрів.
- Олег Кухарик – бронзовий призер ЧС-2017. Він здобув "срібло" на Європейських іграх-2019 і два "срібла" на чемпіонатах Європи, зокрема в парі з Даниленком у 2021 році.
- Олег Боровик – віцечемпіон світу та Європи 2018 року в каное-четвірці на 500 метрів.