Тріумфальний початок сезону: Лузан здобула "золото" на етапі Кубка світу з веслування

У чеському Рачіце стартував новий сезон Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українці розпочали турнір з трьох нагород.

Неймовірний початок сезону

У другий день змагань збірна України виборола 3 нагороди, з яких одна – золота. Каноїст Олег Боровик здобув першу медаль сезону на рівні Кубка світу, пише 24 канал.

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Українець виборов "бронзу" в змаганнях одиночок на дистанції 200 метрів. Він подолав дистанцію за 40.61 секунди, поступившись переможцеві – литовському чемпіонові світу 2019 року Генрікасу Жустаутасу – 0.90 с. "Срібло" завоював угорець Давід Корісанський.

Ще одну нагороду українці вибороли серед байдарок-четвірок. Медаль приніс екіпаж, який у 2021 році завоював "золото" чемпіонату світу. Команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна здобули "срібло" на дистанції 500 метрів.

Українці фінішували другими за 1:20.29 хвилини. Відставання від переможців з Іспанії складає 0.97 секунди. Команда з Литви посіла третю сходинку п'єдесталу.

Дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан потішила своїх вболівальників золотою нагородою. Вона здобула першість на дистанції 1000 метрів. Вона фінішувала з часом 4:25.31 та вибороти перше "золото" сезону. Свою нагороду вона присвятила Україні.

Друге місце посіла чемпіонка світу, чилійка Марія Майльярд, третє – китаянка Лі Лі, а ще одна українка Людмила Бабак фінішувала п'ятою (4:40.43).

Результати українців

"Золото" : Людмила Лузан (каное-одиночка, 1000 метрів)

: Людмила Лузан (каное-одиночка, 1000 метрів) "Срібло" : Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 метрів)

: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 метрів) "Бронза": Олег Боровик (каное-одиночка, 200 метрів)

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