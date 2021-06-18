Тренери збірної України отримували гроші за ігровий час Зінченка: Фоменко спростував заяву

Журналіст Андрій Сеньків розповсюдив доволі дивну інформацію із Олександром Зінченком. Начебто тренерський штаб збірної України отримував гроші за ігрову практику гравця під час Євро-2016.

Скандальна заява журналіста

За словами представника ЗМІ, тренери у штабі української збірної на чолі з Михайлом Фоменком отримували одну тисячу доларів за кожну зіграну хвилину Олександра Зінченка на футбольному полі. Вже екснаставник національної команди Фоменко лаконічно та водночас категорично відреагував на таку заявку журналіста.

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Сеньків заявив, що така схема була зроблена для того, щоб футболіст міг спокійно завершити його трансфер з російської Уфи до Манчестер Сіті. У 2016 році, коли Зінченко грав за російський клуб, Олександр почав викликатись у збірну України. За інформацією журналіста, щоб перейти в АПЛ потрібно мати певну кількість матчів за національну команду, щоб отримати дозвіл.

Була придумана схема за участю наставника Михайла Фоменка. Була навіть така назва "Діти Фоменка". Йому платили гроші, він загравав молодих футболістів, а агенти потім їх продавали або вибивали великі контракти. Такі футболісти, як Ковпак, Путівцев або Пилявський викликалися до збірної саме за такою схемою. Точно знаю, що Заваров отримав гроші за те, що пролобіював появу у збірній Валерія Федорчука,

– заявив Сеньків.

Для цього агенти теперішнього лідера збірної України та представники Уфи звернулись до Фоменка. На чемпіонаті Європи-2016 футболіст зіграв три поєдинки, у яких провів на футбольному полі сумарно 96 хвилин.

"Цікаво, що Зінченко не був гіршим в команді і, напевно, навіть без різних махінацій він би поїхав, але мав би менше часу. Ймовірно, сам Зінченко навіть не знає про всю цю історію", – сказав журналіст "ТаТоТаке".

Реакція Фоменка на гучні слова

Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... це навіть не можна назвати нормальними справами. Такого бути не може,

– відповів Фоменко.