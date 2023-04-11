Плакав, що не віддав на Циганкова: тренер Жирони заступився за форварда, який не забив Барсі

Середняк Ла Ліги Жирона несподівано відібрала очки у лідера чемпіонату Барселони. Віктор Циганков міг стати героєм поєдинку, але партнер по команді проігнорував його у стовідсотковому гольовому моменті.

У останньому поєдинку 28-го туру Ла Ліги Жирона в гостях зіграла внічию (0:0) з Барселоною. Підопічні Мічела відібрали очки у лідера чемпіонату.

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Віктор Циганков провів на полі 70 хвилин та мав дві реальні можливості відзначитися у воротах тер Штегена. І якщо в першому моменті українцю бракувало влучності, то в другому партнер по команді проігнорував Віктора.

На початку другого тайму форвард "жирондинців" Таті Кастельянос разом з Циганковим вдвох виходили на голкіпера Барси. Однак аргентинець вирішив самотужки вирішити долю епізоду і пробив повз ворота. Циганков, який набігав паралельним курсом, був у значно вигіднішій позиції.

Кастельянос плакав у роздягальні

Після матчу головний тренер Жирони Мічел прокоментував гольовий епізод, який міг вирішити долю поєдинку. За словами наставника, форвард дуже засмутився через свою помилку.

"Це гравець, який дає нам багато чого. Він плакав у роздягальні. Форвардам болючіше втрачати такі шанси після всієї тієї роботи, яку вони виконують.

Він вважає, що у нього був варіант з Циганковим, це вихід 2 в 1. Кастельянос багато чого дав нам цього сезону, і продовжить це робити. Я переконаний у його рівні. Нападники готові до таких невдач, він ще принесе нам багато радості", – сказав Мічел.

Відео моменту за участю Кастельяноса та Циганкова

Зазначимо, що портал WhoScored поставив Кастельяносу найнижчу оцінку в матчі – 5,9. Гру Циганкова аналітики теж оцінили не надто високо – 6,3.

Варте уваги! У наступному турі Жирона проведе домашню гру проти Ельче. Матч відбудеться 16 квітня. Будемо чекати на результативну гру Циганкова, який два останні поєдинку залишав поле без забитого голу.