Тренер збірної Данії розкритикував результат своєї команди на ЧС – назвав виступ повним лайном

Головний тренер збірної Данії Каспер Хьюлманд незадоволений перформансом своєї команди на чемпіонаті світу в Катарі. Коуч не шукав виправдань та взяв усю провину на себе.

Збірна Данії у останньому турі поступилась збірній Австралії (1:0). Цим вони не тільки дозволили "сокерс" сенсаційно подолати груповий етап, але й самі зайняли останнє місце у квартеті. До того вони поступились збірній Франції (2:1) та зіграли внічию зі збірною Тунісу (0:0).

Варте уваги Ліонель Мессі прокоментував побиття рекорду Марадони

Емоції тренера

Хьюлманд акцентував на відповідальності роботи тренерів збірних. Поділився своїми почуттями та усю провину за провал взяв на себе:

"На чемпіонаті світу так мало часу, так мало днів, і це має буквально штовхати під зад, коли ви всі разом. Але цього не сталося. Коли ти тренер клубу, то в тебе завжди є ще один матч. Якщо ви зазнали поразки, то знову граєте за кілька днів. А тут інша ситуація. Пройде ще чотири роки до наступного чемпіонату світу. Я засмучений, мені сумно. З точки зору футболу наш виступ був просто лайном. І я говорю не про футболістів. Це моя відповідальність. Наша гра – це було якесь лайно. Занадто погано", – сказав тренер.

Виступ збірної Данії вважають провальним, оскільки команда кваліфікувалась на ЧС з першого місця зі своєї групи (27 з 30 можливих очок), вдало виступила у Лізі Націй (друге місце у дивізіоні А) та на Євро-2020 дійшла до півфіналу, де поступилась збірній Англії з рахунком 2:1.