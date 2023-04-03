Моурінью одним жестом зупинив расистські вигуки фанів Роми – відео потужного вчинку

Під час матчу 28-го туру Серії А між командами Роми та Сампдорії гарним вчинком відзначився тренер господарів Жозе Моурінью. Португалець заступився за свого друга, припинивши расистські цькування вболівальників.

У неділю, 2 квітня, в чемпіонаті Італії відбувся поєдинок, в якому Рома приймала Сампдорію. На 52-й хвилині матчу, коли рахунок на табло був 0:0, другу жовту картку отримав захисник гостей Джейсон Мурільйо, пише 24 Канал.

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Моурінью підтримав друга

Тренер Сампдорії Деян Станкович почав обурюватися рішенням судді, викликавши невдоволення фанів "орлів". Вони почали вигукувати расистські кричалки на адресу сербського тренера.

Такі дії вболівальників не сподобалися Жозе Моурінью. Португальський фахівець вийшов з технічної зони та жестом попросив трибуни замовкнути. Фани Роми послухалися свого кумира та припинили образливі вигуки. За це "Особливий" подякував вболівальникам.

Відео вчинку Жозе Моурінью

Після поєдинку португалець прокоментував свої дії.

Я зробив це для великої людини та великого друга. У нього є діти та сім'я. Наші фанати чудові, але моїх друзів це не повинно стосуватися,

– сказав Моурінью.

Зазначимо, що Деян Станкович у якості футболіста виступав під керівництвом Жозе Моурінью у міланському Інтері. З тієї пори їх пов'язують дружні стосунки.