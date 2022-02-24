Тренер московського ЦСКА виступив проти війни в Україні
24 лютого 2022 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Василя Березуцького
Тренер московського ЦСКА Василь Березуцький виступив проти війни в України. Він відреагував на вторгнення Росії на українську територію.
39-річний член тренерського штабу московського ЦСКА виступив проти війни, яку Російська Федерація розпочала проти України 24 лютого.
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Березуцький не був багатослівним, він написав у своєму інстаграмі: "Ні війні".
Підписники підтримали Березуцького.
Слова підтримки фанатів / Фото скриншот публікації
Слова підтримки фанатів / Фото скриншот публікації
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