Тренер московського ЦСКА виступив проти війни в Україні

Тренер московського ЦСКА Василь Березуцький виступив проти війни в України. Він відреагував на вторгнення Росії на українську територію.

39-річний член тренерського штабу московського ЦСКА виступив проти війни, яку Російська Федерація розпочала проти України 24 лютого.

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Березуцький не був багатослівним, він написав у своєму інстаграмі: "Ні війні".

Підписники підтримали Березуцького.



Слова підтримки фанатів / Фото скриншот публікації



Слова підтримки фанатів / Фото скриншот публікації

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.