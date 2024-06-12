За всіма параметрами: тренер Молдови проаналізував поразку від України

Збірна України провела завершальний спаринг перед Євро-2024, розгромивши у Кишиневі команду Молдови (4:0). Головний тренер Молдови Сергій Клещенко проаналізував поразку.

У межах підготовки до Євро-2024 збірна України з футболу провела товариський матч проти національної команди Молдови. Підопічні Сергія Реброва здобули перемогу в Кишиневі з рахунком 4:0 завдяки голам Яремчука, Циганкова, Довбика та Судакова.

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Тренер Молдови підбив підсумки спарингу з Україною

Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко на пресконференції підбив підсумки товариського матчу з нашою національною командою.

"Сьогодні збірна України за всіма параметрами перевершила нашу команду. Звісно, швидкий пропущений м’яч зіграв свою роль. Потім ми не змогли зібратися. Перш за все, ми програли у пристрасті. Ми занадто бережно ставилися до суперника.

Не знаю, із чим це пов’язано. По перерві моя команда намагалася змінити ситуацію. Можливо, у певних моментах нам це вдалося. Але ми пропустили ще два голи, і результат виявився закономірним", – зокрема заявив Клещенко.

Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 вийдуть по дві найкращі команди кожної з шести груп. Крім того, перепустки на стадію плей-оф отримають чотири з шести найкращих третіх місця за набраними очками.