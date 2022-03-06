Тренер Манчестер Сіті Гвардіола назвав НАТО невдахами через напад Росії на Україну

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола на пресконференції матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед висловився з приводу нападу путінських військ на Україну та морального стану Олександра Зінченка.

Тренер розкритикував НАТО

Гвардіола вважає, що політики повинні були запобігти війні.

До слова На тлі війни в Україні: сербська Црвена Звезда продовжує співпрацю з "Газпромом"

"Політики могли б запобігти цим речам. Однак це зрештою відбувається, тому що вони повністю зазнали невдачі. Це тому, що вони можуть вирішити цю проблему. Страждають невинні люди, і це продовжується. НАТО та європейські країни зазнали невдачі", – сказав тренер МанСіті.

Також Хосеп Гвардіола розповів про Олександра Зінченка після військової агресії РФ:

Зінченко залучений у різні акції допомоги свої країні. Він знає краще за всіх, у нього там є сім’я. Ситуація погіршується, триває вісім, дев’ять днів. На жаль, це буде продовжуватись.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!