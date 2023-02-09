Вернидуб заспівав із дітьми "Ой, у лузі червона калина" після гри Кривбаса: патріотичне відео

Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другого кола сезону УПЛ-2022/2023. Підопічні Юрія Вернидуба зустрілись із колишньою командою наставника Шерифом із Молдови.

Нинішня команда Юрія Вернидуба стартувала з двох голів у ворота Шерифа. Спершу м'яч після удару Задераки та рикошету відкрив рахунок у матчі. У першому таймі м'яч вдруге побував у володіннях клубу з Молдови. Точний удар вдався Хомченовському.

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Переміг "колишніх" та заспівав

У другій 45-хвилинці Шериф вистачило лише на один гол від Гарананги. У підсумку – 2:1, вольова перемога Кривбаса. Команда Вернидуба переграла учасника Ліги чемпіонів, який перемагав навіть мадридський Реал. Було це двічі та під керівництвом українського наставника.

Нагадаємо, що після 24 лютого Вернидуб припинив роботу у Шерифі та повернувся в України, аби боронити рідну країну від ворога. Юрій Миколайович очолював молдован із грудня 2020 року.

Після поєдинку головний тренер Кривбаса разом із дітьми, які були на трибунах, виконав славнозвісний хіт війни в Україні "Ой, у лузі червона калина".

Після чого український наставник пішов на флешінтерв'ю, а на фоні продовжувала лунати пісня у виконанні юних футбольних фанатів.

Вернидуб заспівав із українськими дітьми: дивіться відео

Юрій Вернидуб став головним тренером Кривбаса у червні 2022 року. Наставник має контракт до 30 червня 2025 року та провів на чолі команди 15 матчів.

Відзначимо, що товариський матч Кривбаса проти Шерифа у турецькому Белеку відвідали діти з будинків та інтернатів, які з Кривогу Рогу перебазували у Туреччину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після переможного поєдинку команда зробила спільне фото, залюбки робила індивідуальні фото та роздавала автографи.



Діти з інтернатів підтримали Кривбас у Туреччині / Фото криворізького клубу

Кривбас закінчив перше коло УПЛ на 8-му місці, маючи у своєму активі 18 очок. Стільки ж у Металіста 1925 та Ворскли, які займають 7-му та 9-ту позиції відповідно.

До слова, 9 лютого Кривбас зіграє ще один контрольний поєдинок проти Нефтчі. Початок зустрічі о 16:30 (за київським часом).