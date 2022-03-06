Тренер Дніпра-1 Йовічевіч вийшов на мирну акцію на підтримку України: фото з Хорватії

Ігор Йовічевіч – один із найбільш патріотичних тренерів України. Хоча за національністю він хорват.

Хорватський тренер з українським серцем

Наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч встиг не лише вивчити українську мову, а й краще розмовляти нею, ніж деякі українці. Хорватський тренер взяв участь у мирному мітингу у Загребі.

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Він разом із дружиною взяли до рук плакати та висловили свою підтримку Україні. На їх банерах були написані вже відомі на увесь світ гасла "Слава Україні", "Героям Слава".



Йовічевіч з дружиною підтримав Україну / Фото з інстаграму Дніпра-1

Кар'єра Йовічевіча в Україні

У своїй кар'єрі має досвід виступів в Україні. З 2003 по 2004 роки грав за львівські Карпати.

Після закінчення кар'єри футболіста повернувся у Львів вже у якості директора (2010 рік).

Очолював молодіжну та юнацьку команди Карпат, а у 2014-му виконував обов'язки головного тренера "левів".

Приводив юнацьку команду до бронзових нагород чемпіонату України (2013/2014).

Після чого очолив головну команду. Пробув на цій посаді з червня 2014-го до грудня 2015-го. Після закінчення угоди покинув Карпати.

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