Траоре хоче покинути Шахтар: Фенербахче готове переманити забивного нападника

Через війну Шахтар залишився майже без легіонерів. Тепер "гірники" можуть позбутись ще одного іноземного футболіста атаки.

Ще одна спроба у боротьбі за нападника

Турецьке Фенербахче може переманити у свою команду 21-річного нападника донеччан Лассіну Траоре. Футболіст сам повідомив Шахтар про бажання покинути клуб та перебратись у Туреччину.

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Турецький клуб вже не вперше пробує підписати гравця Буркіна-Фасо. Турки вибудовують нову спробу оформити трансфер Траоре.

Однак все залежить від Шахтаря, який вирішуватиме долю Лассіни. Фенербахче готовий оформити повноцінний трансфер, але якщо донецький клуб дещо знизить свої фінансові смаки на форварда.

Нагадаємо, що Фенербахче вилетіло з Ліги чемпіонів від київського Динамо у другому раунді турніру (0:0, 1:2). 8 серпня "жовті канарки" стартують у турецькій Суперлізі у домашньому матчі проти Умранієспора.

Що відомо про кар'єру Траоре у Шахтарі