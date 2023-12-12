Суркіс розповів, хто може посилити Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про трансферну політику клубу на зимову паузу в сезоні. Він також вказав, хто може посилити киян.

Функціонер вважає, що тільки футболісти Шахтаря можуть посилити столичний гранд.

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Суркіс: Тільки в Шахтарі є такі гравці

"Я готовий посилювати команду, але тільки футболістами, які посилюватимуть нашу гру, а не чи для галочки, як то кажуть. Зараз дуже важко знайти гравців, які хотіли б сюди поїхати. Робитимемо все, щоб усі трансфери, які будуть потрібні головному тренеру, відбулися. Ми маємо дуже велику кількість людей, яких ми хотіли запросити і до війни, і сьогодні хочемо запросити, але не всі хочуть їхати до України. Внутрішній ринок ми теж будемо розглядати, але я не бачу тут тих футболістів, які могли б суттєво підсилити нас. Тільки у Шахтарі є такі гравці. У нас є молодь, яка має прогресувати та вливатися до першої команди", – сказав Суркіс.

За його словами, війна вплинула на боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

"Футболісти Полісся та Кривбаса? Вони грають у Поліссі та Кривбасі. Вони не мої конкуренти.Так склалося, що зараз війна і вони наші конкуренти. Якби не було війни, то за перше місце боролись би дві команди – це Шахтар та Динамо Київ. Можете не сумніватись, що було б саме так. Так склалося, що у нас зараз йде війна. Треба в першу чергу допомагати нашим воїнам, а вже потім думати про футбол. Коли закінчиться війна…

Багато хто забув, які у нас були трансфери. Були і Драгович, і Віда, Ленс, Теодорчик, Мбокані. У нас були дуже якісні футболісти. Такі, що наші українські гравці не потрапляли до складу. Той самий Яремчук", – зазначив він.

Президент Динамо заявив, що вихованці отримають шанс у першій команді.

"Тому до наших українських футболістів сьогодні потрібно ставитись дуже дбайливо. Ми маємо дуже гарну школу 2006 року. Два-три хлопці звідти поїдуть на збір із командою. це Пономаренко, Михавко, який сидів сьогодні у запасі. Ми маємо, перш за все, подивитися на наших хлопців, дати їм можливість грати у футбол. Це важливо для збірних України різного віку та для Динамо. Дуже приємно, коли ми перші у рейтингу за кількістю своїх вихованців у команді. Можна мене критикувати, але не потрібно, бо трансфери заради трансферів ми не робитимемо. Робитимемо те, що хотітиме головний тренер. Ми купили Лонвейка та бразильця. Як тільки прилетіла ракета, вони одразу побігли додому. Я просив залишитися Кендзьору та Вербича. Вони не схотіли. Сім'ї, мами, тата – всі бояться", – сказав Суркіс.