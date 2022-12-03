Трансфер Бесєдіна: гравець може змінити динамівську прописку

Форвард київського Динамо може змінити клуб. Артему Бесєдіну надійшла пропозиція від турецького клубу із Суперліги.

Подейкують, що турецький Сівасспор продовжує демонструвати активність у питанні залучення до своїх лав форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна.

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"Червоно-білі" вже встигли провести переговори з футболістом, за результатами яких не виникло жодних проблем.

Відомо, що Бєсєдін з нетерпінням чекає на переїзд до Туреччини, проте остаточно це питання може бути вирішене лише після домовленості між Сівасспором та Динамо.

Чи відпустить Динамо Бесєдіна

Київський клуб поки не давав згоди на завершення переходу, проте турецькі джерела припускають, що це лише питання часу.

Бєсєдін у нинішньому сезоні зіграв 20 матчів за Динамо у всіх турнірах – футболіст не відзначився забитими м'ячами. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2024 року.

Сівасспор після 14 зіграних матчів посідає місце у зоні вильоту турецької Суперліги. Футболісти атаки "червоно-білих" змогли відзначитись у цих матчах лише 13 голами.