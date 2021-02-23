Товариський матч між футбольним збірними України та Бахрейну може відбутися у Харкові. І місті починають готуватися до цієї гри.

У рамках підготовки на Євро-2020 збірна України проведе три товариські матчі. Перший з них – 23 травня проти Бахрейну. Скоріш за все, цей матч відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст".

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На наступний день після матчу, 24 травня, саме Харків прийме черговий Конгрес Української асоціації футболу. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Виконавчого комітету УАФ.

"Також у ході засідання виконкому УАФ було ухвалено попереднє рішення щодо проведення у Харкові 23 травня товариського матчу Україна – Бахрейн", – йдеться в повідомленні на сайті Харківської ОДА.

Варто додати, що про проведення матчу Україна – Бахрейн саме у Харкові повідомляється лише на сайті Харківської ОДА. Натомість на сайті УАФ про місце проведення цього матчу нічого не вказано.

Відзначимо, що в рамках підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє ще два матчі – 3 червня проти Північної Ірландії, а 7 червня – проти Кіпру.

У 2020 році збірна України теж планувала провести три товариські матчі у рамках підготовки до Чемпіонату Європи 2020. 26 травня команда мала зіграти проти Кіпру, 2 червня – проти Північної Ірландії, а 7 червня – проти Ізраїлю. Перший з цих матчів мав відбутися саме в Харкові, другий – у Києві, а третю гру мав прийняти Львів. Але через пандемію коронавірусу ці матчі були скасовані.

Вже після товариських матчів збірна України стартує на Євро-2020. У першому матчі 13 червня наша команда зіграє проти Нідерландів. 17 червня українці зіграють проти Північної Македонії. А 21 червня – проти Австрії. В залежності від результатів цих матчів, визначиться, чи продовжить збірна України виступи на Євро-2020.

Поки ж відомо місце проведення перших домашніх матчів збірної України. 28 березня Україна зіграє вдома проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться в рамках кваліфікації ЧС-2022 та відбудуться у Львові.