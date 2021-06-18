Ярмоленко та Яремчук серед лідерів: найкращі бомбардири Євро-2020

Чемпіонат Європи-2020 з футболу вже з першого туру подарував фанатам багато красивих голів. Провідні гравці Європи змагаються за звання найкращого бомбардира турніру. Поки лідером з трьома голами є нападник збірної Чехії Патрік Шик.

До списку найрезультативніших гравців Євро-2020 нині можна віднести 8 футболістів. З них семеро записали собі в актив по 2 голи та один – Патрік Шик – тричі відзначився у воротах суперників.

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Найкращі бомбардири Євро-2020

Патрік Шик – Чехія – 3 голи (1 – пен.) – 2 матчі;

(1 – пен.) – 2 матчі; Кріштіану Роналду – Португалія – 2 голи (1 – пен.) – 1 матч;

(1 – пен.) – 1 матч; Андрія Ярмоленко – Україна – 2 голи – 2 матчі;

– Україна – – 2 матчі; Роман Яремчук – Україна – 2 голи – 2 матчі;

– Україна – – 2 матчі; Дензел Дамфріс – Нідерланди – 2 голи – 2 матчі;

– 2 матчі; Мануель Локателлі – Італія – 2 голи – 2 матчі;

– 2 матчі; Ромелу Лукаку – Бельгія – 2 голи – 2 матчі;

– 2 матчі; Чіро Іммобіле – Італія – 2 голи – 2 матчі.

В поєдинку між Чехією та Шотландією він оформив дубль – один із голів забив потужним ударом з центру поля.

​У матчі проти Хорватії нападник заробив пенальті ціною розбитого носа та реалізував 11-метровий зі закривавленим обличчям.

Голеадори збірної України

Патрік Шик цілком заслужено посідає першу сходинку.

Після двох турів у збірній України одразу два кращих бомбардири – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук забили по 2 голи.

Українці по одному разу відзначилися у воротах Нідерландів (2:3) та Північної Македонії (2:1).

Неймовірно красивий гол у першому поєдинку проти "ораньє" забив Андрій Ярмоленко.

Цікаво, що наші футболісти стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів забити в обох стартових матчах турніру.

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Інші бомбардири Євро-2020

Варто зазначити, що серед футболістів, які виступають на Євро-2020, є один з найкращих гравців сучасності Кріштіану Роналду.

Португалець відзначився дублем у ворота збірної Угорщини та вийшов на перше місце за кількістю голів на чемпіонатах Європи – 11.

Євро-2004 – 2 голи;

Євро-2008 – 1 гол;

Євро-2012 – 3 голи;

Євро-2016 – 3 голи.

На Євро-2020 Кріштіану Роналду забив поки 2 м'ячі. Однак він продовжує грати на турнірі та може покращити своє досягнення. Попереду в нього щонайменше 2 матчі.

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