Захисник Динамо потрапив в розширений список своєї збірної на ЧС-2022 в Катарі

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може відправитися зі збірною Польщі на чемпіонат світу 2022 в Катарі. Футболіст потрапив до розширеного списку команди.

Тренерський штаб збірної Польщі оголосив розширений список гравців, які можуть відправитися на чемпіонат світу в Катарі у 2022 році. Загалом в списку 47 гравців. Серед них і захисник Томаш Кендзьора.

Він може стати єдиним гравцем з чемпіонату України, який виступить за свою національну збірну на ЧС-2022. А Динамо за цього участь отримати чималі кошти від ФІФА.

Детальніше Динамо може отримати чималу суму за участь Кендзьори на ЧС-2022

Правда це поки розширений список гравців. А вже 10 листопада збірна Польщі оголосить остаточний перелік з 26 футболістів, які й відправляться в Катар.

Кендзьора у 2022 році постійно викликався до збірної Польщі. Але жодного разу на поле за команду так і не вийшов.

Це вперше, коли на чемпіонат світу в заявках команд буде 26 футболістів. До цього в фінальну заявку потрапляло 23 гравців. Однак цього разу правило вирішили змінити. Серед причин – щоб уникнути зайвого навантаження на футболістів. Адже чемпіонат світу відбудеться посеред футбольного сезону. Та й клімат в Катарі теж може завдати шкоди футболістам.