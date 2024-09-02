Мюллер переписав історію Баварії, побивши "вічний" рекорд, що тримався майже пів століття

У неділю, 1 вересня, відбулися заключні матчі другого туру німецької Бундесліги. Закривав програму ігрового дня поєдинок у Мюнхені між Баварією та Фрайбургом.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Цей матч став особливим для Томаса Мюллера.

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Історичне досягнення

Атакувальний півзахисник Баварії став рекордсменом мюнхенського клубу за кількістю матчів. Тепер у його активі вже 710 поєдинків.

За цим показником він випередив легендарного воротаря Зеппа Маєра. Той утримував рекорд з 1980 року, коли закінчив кар'єру.

Зазначимо, що визначний матч Томас Мюллер відзначив забитим голом. Він вийшов на заміну на 59-й хвилині, а вже на 78-й святкував взяття воріт після передачі від Сержа Гнабрі.

Дивіться відеоогляд матчу Баварія – Фрайбург

До слова. У попередньому турі Томас Мюллер перевершив ще одне досягнення німецького голкіпера. Він обійшов Маєра за кількістю ігор за клуб у Бундеслізі – тепер уже 475 проти 473 матчів.

Нагадаємо, що Томас Мюллер усю свою професійну кар'єру проводить у Баварії, дебютувавши за мюнхенців у 2009 році. За цей час він провів 710 поєдинків, у яких забив 245 голів, віддав 269 асистів і здобув на клубному рівні 32 трофеї.