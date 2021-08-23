Токіо купається у синьо-жовтих кольорах: українські паралімпійці вітають з Днем Прапора – відео

В Україні традиційно 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Україну з Днем прапора привітали паралімпійці, які вже в Токіо готуються до літніх Паралімпійських ігор.

Зробимо все, щоб прапор України майорів на Паралімпіаді

Українські паралімпійці у Токіо розмістилися в одному готелі та прикрасили його синьо-жовтими кольорами. Зокрема, паралімпійці вийшли на балкони з українським стягом, утворивши синьо-жовтий острів.

Варте уваги Україна разом з Зеленським провела спортсменів на Паралімпійські ігри в Токіо: відео

Збірна пообіцяла докласти максимальних зусиль, щоб у Токіо щодня майорів прапор України.

"Сьогодні, у цей значущий для української нації день, цим вітанням з далекої Японії, хочемо завірити усіх: ми будемо боротись тут, у Токіо, за перемоги України та зробимо все можливе і неможливе, аби щодня на найвищих щаблях Паралімпіади-2020 майорів Державний Прапор України!", – йдеться у повідомленні.