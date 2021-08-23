Токіо купається у синьо-жовтих кольорах: українські паралімпійці вітають з Днем Прапора – відео
В Україні традиційно 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Україну з Днем прапора привітали паралімпійці, які вже в Токіо готуються до літніх Паралімпійських ігор.
Зробимо все, щоб прапор України майорів на Паралімпіаді
Українські паралімпійці у Токіо розмістилися в одному готелі та прикрасили його синьо-жовтими кольорами. Зокрема, паралімпійці вийшли на балкони з українським стягом, утворивши синьо-жовтий острів.
Варте уваги Україна разом з Зеленським провела спортсменів на Паралімпійські ігри в Токіо: відео
Збірна пообіцяла докласти максимальних зусиль, щоб у Токіо щодня майорів прапор України.
"Сьогодні, у цей значущий для української нації день, цим вітанням з далекої Японії, хочемо завірити усіх: ми будемо боротись тут, у Токіо, за перемоги України та зробимо все можливе і неможливе, аби щодня на найвищих щаблях Паралімпіади-2020 майорів Державний Прапор України!", – йдеться у повідомленні.
- XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя Незалежності України.
- У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться у 15 видах спорту.
- У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.