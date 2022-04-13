Трьох натуралізованих росіянок виключили зі складу збірної України з біатлону

Три з шести натуралізованих росіянок більше не будуть представляти нашу команду на міжнародній арені. Відповідний указ підготували в Мінспорту.

Йдеться про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко. Про це заявив державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв.

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З моменту початку війни Росії проти України ці біатлоністки перебувають на території Росії. Вони виїхали з України в день повномасштабного вторгнення РФ. До цього спортсменки перебували на зборі в Сянках, що на Львівщині.

Бех та Москаленко ніяк не прокоментували війну. Щодо Ольги Абрамової, то вона опублікувала пост з хештегами "#нетвойне" та "#мирумир".

Після виключення цих трьох атлеток, у складі жіночої збірної України з біатлону залишиться три натуралізовані росіянки – Надія Бєлкіна (захищає Україну в складі ЗСУ), Анастасія Рассказова (не виїхала з України на початку війни, перебуває на зборі в Словенії з юніорською збірної) та Дар'я Сідорова (засудила війну у себе в інстаграмі).

У цьому скандалі також звинувачують президента ФБУ Володимира Бринзака, який допоміг виїхати з України ексросіянкам.

Він очолює ФБУ з 1998 року. Наступні вибори нового керівника відбудуться у травні. Відомо, що Бринзак не братиме у них участі.